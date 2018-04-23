Жителей Петербурга обеспечат парковками для электромобилей

В петербургские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будет включен пункт об обязательном предоставлении мест для зарядки электромобилей по требованию граждан. Новую редакцию документа планируют утвердить примерно через месяц, сообщает «Фонтанка»

Места, которые могут быть оборудованы зарядкой, зарезервируют в новых или реконструируемых домах из расчета — одно место на 1600 метров жилых площадей.

«При организации мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах жилых зон многоквартирных домов должны быть предусмотрены места для стоянки (размещения) электромобиля и (или) гибридных автомобилей из расчета 1 место на 1600 кв. м общей площади квартир, но не менее 1 места, с оборудованием места для их зарядки», — гласит выдержка из Правил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье до конца 2018 года планируют оборудовать еще 200 зарядных станций для электрокаров — их разместят во дворах многоквартирных домов в крупных городах региона. На сегодняшний день в Москве и области насчитывается порядка 400 электромобилей. Сейчас в Подмосковье работают 46 зарядных станций.

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