Ещё
Жителей Петербурга обеспечат парковками для электромобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Петербурга обеспечат парковками для электромобилей 

Мир24 58 минут назад
Фото: Диалог
В петербургские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будет включен пункт об обязательном предоставлении мест для зарядки электромобилей по требованию граждан. Новую редакцию документа планируют утвердить примерно через месяц, сообщает «Фонтанка».
Места, которые могут быть оборудованы зарядкой, зарезервируют в новых или реконструируемых домах из расчета — одно место на 1600 метров жилых площадей.
«При организации мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах жилых зон многоквартирных домов должны быть предусмотрены места для стоянки (размещения) электромобиля и (или) гибридных автомобилей из расчета 1 место на 1600 кв. м общей площади квартир, но не менее 1 места, с оборудованием места для их зарядки», — гласит выдержка из Правил.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье до конца 2018 года планируют оборудовать еще 200 зарядных станций для электрокаров — их разместят во дворах многоквартирных домов в крупных городах региона. На сегодняшний день в Москве и области насчитывается порядка 400 электромобилей. Сейчас в Подмосковье работают 46 зарядных станций.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Москве откроют овальный отель с банями народов мира Участники реновации в Москве смогут обменять «лишние» метры жилья на деньги Обзор прессы: Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57392
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение