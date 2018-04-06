Четыре дома по программе реновации подготовлены к заселению в западном округе Москвы

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«С завтрашнего дня начнется заселение четырех домов, возведенных для программы реновации в Западном округе по четырем адресам. Здесь будет центр переселения, в который начнут переселение жители двух домов. Все дома находятся поблизости», — сказал А. Валуй.

По данным пресс-службы департамента градостроительной политики, жильцы сносимых по программе реновации домов получат ордера в домах по адресам: проспект Вернадского, д. 61 корп. 3. (района Проспект Вернадского), проспект Вернадского, д. 69 (района Проспект Вернадского), ул. Красных Зорь д. 59Б (район Можайский), ул. Гжатская д. 16, корп. 1 (район Можайский).

«В новые дома переедут жители шести домов, расположенных по адресам: проспект Вернадского, д. 75 (158 квартир), проспект Вернадского, д. 77 (100 квартир), ул. Гродненская, д. 7 и д. 9 (108 квартир), ул. Красных зорь д. 23 и д. 25 (160 квартир)», — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что 7 апреля начнется выдача смотровых ордеров. «В дом по адресу: проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 переселяются жители пятиэтажки — проспект Вернадского, д. 75, расположенной менее чем в 100 м. Центр информирования по переселению располагается на первом этаже дома по адресу: проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 и будет обслуживать жителей переселяемых пятиэтажек. Консультационные центры также будут располагаться по адресам: ул. Красных Зорь, д. 59Б и ул. Гжатская, д. 16, корп. 1», — заключили в пресс-службе.