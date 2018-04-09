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Более 370 тысяч квадратных метров жилья было введено в Москве с начала года
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Более 370 тысяч квадратных метров жилья было введено в Москве с начала года 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Более 370 тысяч квадратных метров жилья было введено в столице в январе−марте 2018 года. Горожане получили 26 новых социальных и инфраструктурных объектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По данным столичного департамента градостроительной политики, за три месяца этого года введено 742 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье общей площадью 371 тысяча квадратных метров. Как пояснил глава ведомства Сергей Левкин, за счет средств инвесторов построили 468 тысяч квадратных метров, или 63%, недвижимости, а по жилью этот показатель достигает 90%.
С начала года, наряду с 21 жилым домом, ввели ряд объектов нежилой недвижимости. В их числе − пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке, административное здание на Петровке, храмовый комплекс РПЦ в Вешняках и административно-деловой центр во Внукове. Также завершилось строительство гостиниц на улице Островитянова в ЮЗАО и в поселке Остафьево в ТиНАО, была создана инфраструктура двух тренировочных полей и сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках. Театр Et Cetera получил новые холлы и вход.
В департаменте градостроительной политики напомнили, что в 2017 году за аналогичный период было введено чуть более 680 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 323 тысячи квадратных метров жилья.
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