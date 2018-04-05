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Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Москве ребенка
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Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Москве ребенка 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве за два часа нашли в городе пропавшую девочку, которая потерялась во время прогулки с матерью, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы силового ведомства.
«Информация о том, что пропал несовершеннолетний ребенок, поступила в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии буквально через два часа ребенок был найден по приметам недалеко от места исчезновения», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что мать девочки отвлеклась, совершая покупки в магазине, а девочка тем временем ушла гулять и не заметила, как потерялась.
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
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