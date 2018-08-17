Как бригада СС перешла к партизанам и погибла в бою с нацистами

«Серьёзная операция советских спецслужб»: как коллаборационисты из СС стали партизанами и погибли в бою с нацистами

75 лет назад на сторону советских партизан перешла коллаборационистская бригада СС «Дружина» во главе с Владимиром Гилем (Родионовым). Люди, которые более года были инструментом нацистской оккупационной политики, стали красными партизанами, храбро сражались со своими бывшими хозяевами и спустя девять месяцев практически все погибли в бою с гитлеровцами. О деятельности «Дружины» и личности её командира Гиля сегодня ходит много мифов. Одни пытаются представить его героем-разведчиком, которого награждал лично Сталин, другие — совершенно никчёмной и заурядной личностью. О том, как воевали с нацистами бывшие коллаборационисты, и кем на самом деле был Владимир Гиль — в материале RT.

Согласно официальным советским документам, Владимир Гиль родился 11 июня 1906 года в городе Вилейка неподалёку от Минска. По национальности был белорусом. Происходил из рабочей семьи.

В беседе с RT историки, авторы книги «1-ая Русская бригада СС „Дружина“» Дмитрий Жуков и Иван Ковтун подчеркнули, что после войны жизнь Гиля и история «Дружины» обросла огромным количеством мифов, в том числе и о якобы немецком происхождении Владимира Гиля и его «старинном дворянском роде». Однако, по утверждению историков, это вымысел, никаких подтверждающих подобные высказывания данных не существует.

Взлёт и падение красного командира

В 1921 году Владимир Гиль вступил в комсомол, в следующем году окончил школу-девятилетку, после чего работал секретарём сельсовета в деревне Новые Дороги. В 1926 году он поступил в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу. Через три года закончил её и был назначен командиром взвода в 32-й Белоглинский кавалерийский полк. В 1931-ом Владимир Гиль вступил в партию и после службы на должностях командира эскадрона и помощника начальника штаба полка в 1937 году был зачислен в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе.

«Слушателем академии Гиль стал, будучи в звании старшего лейтенанта, что само по себе необычно. Как правило, это был удел командиров. Ему повезло в том смысле, что в Красной Армии в это время существовала острая нехватка командного состава. В 1938-ом году ему присвоили звание капитана, в 1939-ом — майора, а в 1940-ом он уже был подполковником. Учился он очень хорошо, но при этом был карьеристом, изображал из себя искреннего коммуниста, готового умереть за Родину», — отметил Иван Ковтун.

По его словам, в том же 1940 году Гиль стал начальником штаба 8-ой моторизованной бригады, а в марте 1941-го — начальником штаба 229-ой стрелковой дивизии.

Как пояснил эксперт, после начала ВОВ Гилю удалось провоевать всего 10 дней, после чего 16 июля он попал в плен на территории Витебской области. Существует популярный миф о том, что он был ранен, но это ничем объективно не подтверждается.

«Сразу после захвата в плен с ним начал работать офицер отдела 1С (военной разведки и контрразведки) 3-ей танковой армии вермахта, но Гиль изначально на сотрудничество с немцами не пошёл. Однако побывав в пересыльных пунктах и лагерях военнопленных, где творились страшные вещи, он не захотел умирать от голода. Оказавшись в офицерском лагере № 68 в Сувалках (на тот момент это была территория Восточной Пруссии), он осенью 1941 года всё-таки пошёл на сотрудничество с нацистами. Собрав группу из нескольких офицеров, он под эгидой СД стал создавать антисоветскую организацию», — рассказал Дмитрий Жуков.

«Дружина» Родионова

Весной 1942 года Гиль создал так называемый «Боевой Союз Русских Националистов» (БСРН).

«Нужно понимать, что деятельность Гиля в этот период проходила под эгидой «Организации Цеппелин» — структурного подразделения VI управления РСХА, работавшего над созданием разведывательно-диверсионных групп для заброски в советский тыл, которые занимались бы разжиганием ненависти, диверсиями, терактами и подрывом сил Красной Армии, — подчеркнул Иван Ковтун. — И Гиль не мог не отдавать себе отчёта в том, чем занимается. Программные документы, которые он писал, были проникнуты антисемитизмом и выдержаны в колониальном духе преклонения перед немецким господством».

Весной—летом 1942 года за группой Гиля закрепилось наименование «Дружина», а сам он взял оперативный псевдоним Родионов (по фамилии деда). В августе гитлеровцы на базе формирования Гиля (Родионова) развернули батальон СС, который был переброшен сначала в Смоленск, а затем в Белоруссию.

«И тут тоже есть мифы. Иногда почему-то утверждают, что «Дружина» была армейским подразделением и подчинялась Вермахту — это не так. Она всегда находилась в ведении СС, — пояснил Дмитрий Жуков. — Ходит также миф о том, что бойцы Гиля собирали по лесам советское оружие и носили только его. Это, конечно, неправда — их полностью снабжали немцы. Рассказывают и о том, что «Дружина» якобы контролировала свой независимый район Белоруссии, в который немцы не совались. Это тоже откровенное вранье. Какая независимость, если они подчинялись СС?».

Одним из самых глубоких заблуждений историки называют рассказы о том, что «Дружина» якобы постоянно защищала местное население и даже вступала из-за этого в столкновения с СС.

«Конечно, у них были находящиеся под их контролем населённые пункты, превращённые в крепости, в которых они никого действительно не трогали, — уточнил Дмитрий Жуков. — Но они под руководством СС участвовали в карательных операциях «Коттбус», «Карлсбад», «Февраль». В ряде карательных мероприятий их задействовали вместе с таким печально известным подразделением, как зондербатальон Дирлевангера. Они участвовали в сожжении деревень, акциях против советских партизан и гражданского населения».

По словам Ивана Ковтуна, немцы делали это намеренно.

«До них доходила информация о недостаточной лояльности бойцов «Дружины», и гитлеровское командование старалось повязать коллаборационистов кровью ни в чем неповинных людей», — пояснил эксперт.

По словам историков, сегодня можно найти утверждения о том, что Гиль создал большие антибольшевистские ячейки в ряде городов, и о том, что «Дружина» якобы разгромила мощный советский десант.

«Всё это просто выдумки, никаких данных о бое с советским десантом нет, как и о ячейках в городах. Даже у тех газет, которые выпускала «Дружина», охват населения был незначительным», — добавил Иван Ковтун.

Впрочем, помимо боевых антипартизанских операций, Гиль действительно занимался пропагандой. В 1942 году ему удалось переманить на сторону нацистов около ста партизан. Однако в то же время, одна из его рот в ноябре 1942-го взорвала мост, который должна была охранять, и бежала к партизанам. Тем не менее в марте 1943 года на базе «Дружины» сначала был сформирован полк СС, а в мае—июне — бригада, состоявшая из двух полков, разведбатальона, артиллерийской батареи, учебного батальона и подразделений обеспечения.

Результат психологической игры

«Летом 1943 года руководство «Дружины» попыталось провести пропагандистские мероприятия в отношении личного состава партизанской бригады «Железняк» под руководством Ивана Титкова. Переговоры Гиль поручил вести своему заместителю Павлу Богданову — бывшему генерал-майору РККА. Началась запутанная психологическая игра, и результат оказался неожиданным. Сначала переговоры зашли в тупик, но партизаны изготовили документ, который компрометировал Гиля в глазах немцев и одновременно стали договариваться лично с ним, в конце концов склонив его к переходу на свою сторону», — рассказал Дмитрий Жуков.

По словам авторов книги, в начале войны работу с коллаборационистами советские силовики не проводили — их, как правило, сразу же расстреливали, допуская при этом время от времени ошибки. Однако чуть позже подход к изменникам Родины стал меняться. Ещё до истории с Гилем, коллаборационисты несколько раз переходили на сторону партизан и Красной Армии, но максимум — на уровне рот. Целые бригады от немцев до «Дружины» ещё не сбегали.

«Это была серьезная операция советских спецслужб, игра, в которой они применили весь свой опыт. Она проводилась под контролем начальника Центрального Штаба Партизанского Движения (ЦШПД) Пантелеймона Пономаренко и его заместителя полковника госбезопасности Сергея Бельченко. При этом ЦШПД вёл активную переписку с руководством других специальных служб, о содержании которой мы до сих пор толком не знаем, так как она по большей части всё ещё засекречена. Непосредственно на месте за работу по «Дружине» отвечал начальник особого отдела «Железняка» Алексей Скляренко », — поделился с RT Иван Ковтун.

То, что произошло в августе 1943 года, стало для нацистов полной неожиданностью. Если бы переговоры шли слишком долго, об этом неминуемо узнала бы агентура, внедрённая в бригаду, и у Гиля ничего бы не получилось. Однако командир «Дружины» принял решение очень быстро.

16 августа личный состав бригады был поднят по тревоге и перебил всех немецких офицеров, а также большую часть командиров, потенциально лояльных к гитлеровскому командованию. В тот же день «Дружина» официально перешла на сторону партизан и напала на немецкий гарнизон на узловой станции Крулевщина, уничтожив около 600 гитлеровцев, захватив трофеи и взорвав склады с горючим и боеприпасами.

«После перехода на сторону советских партизан на базе «Дружины» была сформирована 1-ая Антифашистская партизанская бригада. По разным подсчётам, от немцев ушло от полутора до двух тысяч человек. Около 500 бойцов «Дружины» остались с гитлеровцами. Тех, кто ушёл к партизанам, тщательно проверили на возможную причастность к агентуре немецкой разведки. Часть из них арестовали», — рассказал Дмитрий Жуков.

Как писал в своих воспоминаниях начальник VI управления Вальтер Шелленберг , история с переходом «Дружины» на сторону партизан нанесла сильный удар по репутации СД, курировавшей работу Гиля (Родионова).

«Ключевую роль в этой истории сыграл сам по себе факт перехода «Дружины» на сторону партизан. Это событие серьезно подорвало веру немецкого командования в перспективы использования вооруженных формирований коллаборационистов. Были значительно ослаблены аппаратные позиции руководителей спецслужб Третьего рейха, ранее отстаивавшие перспективы использования вооруженных отрядов из числа военнопленных и жителей оккупированных территорий», — рассказал в интервью RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

1-ая Антифашистская партизанская бригада

«За операцию на станции Крулевщина, которую Гиль предложил и при проведении которой он отличился, его наградили орденом Красной Звезды. Это было во многом пропагандистским шагом, направленным на то, чтобы и в дальнейшем склонять коллаборационистские формирования на сторону партизан и Красной Армии», — пояснил Иван Ковтун.

Также Гилю было присвоено очередное воинское звание «полковник», после чего 1-ая Антифашистская бригада начала активно действовать в Борисовско-Бегомльском партизанском крае, а затем — в Полоцко-Лепельской зоне. Она громила гитлеровские гарнизоны в Студенке, Зембине, Королев Стане, вела ожесточенные бои и несколько недель удерживала один из важных участков дороги Докшицы–Лепель.

«Бригаду, доказавшую свою боеспособность, посылали в самое пекло, на самые сложные участки. Бывшие бойцы «Дружины» сражались отважно, пытаясь искупить свою вину. В этот период, наряду с другими сражавшимися рядом с ними партизанскими отрядами и бригадами, они нанесли весьма серьёзный ущерб гитлеровским карателям», — подчеркнул Дмитрий Жуков.

В апреле 1944 года нацисты развернули против партизан Лепельской зоны широкомасштабную карательную операцию «Весенний праздник». К началу мая 16 партизанских бригад были окружены силами Вермахта, СС и полиции на участке площадью около 4 квадратных километров у деревни Плино. 4 мая 1-ая Антифашистская партизанская бригада пошла на прорыв. Практически весь её личный состав погиб в бою. Смертельно ранен был и сам Владимир Гиль. 14 мая он умер от ран и был похоронен в братской могиле недалеко от хутора Накол. В 1991 году его и ещё семерых партизан перезахоронили в центре партизанского кладбища города Ушачи Витебской области.

«Смерть на самом деле спасла Гиля от практически неизбежного суда. Другие партизанские командиры говорили о том, что так, может, для него было и лучше. Из-за факта измены и военных преступлений, в которых он участвовал, его, даже с учётом всех смягчающих обстоятельств, определённо ждали бы долгие годы лишения свободы после войны», — отметил Иван Ковтун.

Из 1099 бойцов 1-ой Антифашистской бригады, принявших участие во время отражения карательной экспедиции «Весенний праздник», погибли 1025 человек.

«Они дрались, как звери, но гитлеровцы выкосили практически всех», — добавил Дмитрий Жуков.

Тем не менее семье Гиля советские власти выплатили денежное содержание офицера Красной Армии за 1941-1944 годы. Имя полковника и его бойцов было увековечено на плитах мемориального комплекса «Прорыв». По окончании войны дочь Гиля Галина защитила диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук и стала доцентом Харьковского авиационного института. Сын стал кандидатом технических наук и заведующим сектором криогенных процессов ИТМО НАН Белоруссии.