Ещё
В Минтрансе рассказали о транспортной безопасности моста в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минтрансе рассказали о транспортной безопасности моста в Крым 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Безопасность моста в Крым будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легковых автомобилей и автобусов, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Движение легковых машин и автобусов по мосту планируется открыть в мае 2018 году, грузовиков — ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года. В четверг было опубликовано распоряжение правительства РФ о завершении работ по обеспечению транспортной безопасности моста в Крым к декабрю 2019 года вместо прежних сроков: для автодорожной составляющей — 30 апреля 2018 года, железнодорожной — 1 декабря 2019 года.
"Безопасность моста будет гарантированно обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и коллегами из специальных структур", — сказали в Минтрансе РФ в четверг.
Правительство РФ в начале 2017 года определило ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами моста в Крым, а также автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Спасение Европы всегда стоило России дорого. Так стоило ли? Рогозин пообещал к июлю подготовить план развития судостроения в Крыму В Крыму предложили дотировать чартерные авиаперевозки для юга России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии328
В России могут ввести новый налог137
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ123
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе403
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение