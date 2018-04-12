Москва призывала Варшаву прекратить разрушение советских памятников

Он отметил, что с лета прошлого года зафиксировано 23 случая демонтажа польскими властями памятников советским воинам-освободителям. В числе примеров — осквернение памятника советским воинам в городе Щирк , который был установлен в честь 36 воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение этого города от нацистской оккупации в феврале 1945 года.

"Вновь обращаемся к властям Польши с призывом прекратить разрушать мемориалы тем, кто отдал свои жизни за польский народ, нес свободу узникам нацистских концлагерей. Напомним, что вчера, 11 апреля, отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, поэтому поднятый нами вопрос приобретает еще большую актуальность", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, Москва также ожидает от Варшавы действенных мер по пресечению осквернения воинских захоронений.

"По имеющимся данным, за 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России. Большинство из них совершены на воинских кладбищах — статистика вопиющая, не имеющая оправданий с точки зрения любых нравственных норм", — подчеркнул постпред.

Всего на территории Польши находится 657 воинских захоронений и 581 памятное место.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной Армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.