Путина пригласили порыбачить на Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пригласил президента России Владимира Путина отправиться на рыбалку. Встреча с главой региона состоялась в рамках поездки главы государства на остров Итуруп.

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Лимаренко заверил президента, что без улова с Курил Путин точно не уедет: здесь можно рассчитывать не только на палтуса, но и на более крупную рыбу. Губернатор рассказал, что сам уже выходил в море за такой добычей.

Путин поинтересовался, легко ли было вытащить пойманную рыбу. В ответ Лимаренко вспомнил недавнюю схватку с тунцом, которая закончилась не в пользу рыбаков.

«Но с тунцом боролись на прошлой неделе, и так и не вытащили, три часа. То есть огромная рыба», — рассказал губернатор.

Путин посетил остров Итуруп на Курилах

Во время поездки президент также пообщался с жителями Итурупа. Путин обратил внимание на отличную погоду, которая установилась на острове. Местные жители тут же отреагировали шуткой: признались, что сначала подумали, будто хорошую погоду обеспечил сам президент.