Медведев призвал готовиться к модернизации

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ востребован и дает рост экономике, но через время нужно будет решить, как его модернизировать. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

«Через некоторое время все равно перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. Это же тоже очевидно абсолютно», — отметил Медведев.

Медведев отметил, что в настоящее время данный фактор обеспечивает заметный рост российской экономики и остается востребованным, однако в будущем ситуация может измениться. По его словам, это не приведет к остановке соответствующих процессов, но определенные изменения неизбежны.

Он подчеркнул, что к возможным переменам необходимо заранее готовиться как государственным структурам, так и представителям бизнеса.

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения спецоперации. Он также подчеркнул, что стране нужна победа, но не любой