Медведев призвал готовиться к модернизации

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ востребован и дает рост экономике, но через время нужно будет решить, как его модернизировать. Его слова приводит РИА Новости.
«Через некоторое время все равно перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. Это же тоже очевидно абсолютно», — отметил Медведев.
Медведев отметил, что в настоящее время данный фактор обеспечивает заметный рост российской экономики и остается востребованным, однако в будущем ситуация может измениться. По его словам, это не приведет к остановке соответствующих процессов, но определенные изменения неизбежны.
Он подчеркнул, что к возможным переменам необходимо заранее готовиться как государственным структурам, так и представителям бизнеса.
Ранее Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения спецоперации. Он также подчеркнул, что стране нужна победа, но не любой