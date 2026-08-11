Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему угроз в сфере искусственного интеллекта, заявил, что никогда ничего не боялся. Речь об этом зашла во время общения со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области. На реплику студента «Вам нечего бояться» Путин с улыбкой ответил: «А я никогда ничего не боялся».

Путин также обсудил развитие ИИ в России. Он подчеркнул важность подготовки кадров.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Президент отвечал на вопросы молодых учёных.

Тема искусственного интеллекта вызвала живой интерес. Путин оценил перспективы отрасли.

В 2025 году Путин уже обсуждал развитие ИИ на форумах. Кроме того, в июне 2026 года правительство утвердило стратегию цифровизации.