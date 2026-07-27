Россия предостерегла Румынию после инцидента с дроном

Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест о рисках эскалации на фоне инцидента с дроном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

По данным агентства, накануне над территорией Румынии был сбит беспилотник. Власти республики бездоказательно обвинили в инциденте Россию, вызвали в МИД главу дипмиссии РФ в Бухаресте.

В пресс-службе пояснили, что Липаев в ходе беседы в МИД предостерег румынскую сторону от «дальнейшей эскалации конфронтации с Россией и попыток трансграничных действий» ПВО Румынии.

Посол разъяснил, пояснили в дипмиссии, что подобные акции приведут к вовлечению Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины.

Дипломаты отметили, что внимание Бухареста было обращено на то, что поддержка правительства Киева в любой форме является «недопустимой и нетерпимой».

Кроме того, Липаев заявил, что Россия никогда не направляла и не направляет боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, констатировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ряд европейских государств наладил производство дронов различных типов как на старых, так и на новых площадках. Значительная часть этих БПЛА в дальнейшем направляется на Украину, остальные пополняют арсеналы стран-производителей.