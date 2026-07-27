Путин встретится с депутатами

Президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Как сообщали в Кремле, глава государства подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет.

Восьмой созыв завершает свою работу. Выборы депутатов девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября.

В Госдуме этого созыва пять фракций - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди". Есть несколько депутатов, не входящих во фракции.

Как говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, за пять лет работы созыва принято 1 147 социально ориентированных инициатив. На них пришлась треть от всех законов.