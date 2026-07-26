Слова нового премьера Британии Энди Бернэма о поддержке Украины не несут для России ничего нового. Москве в свою очередь пригодятся все инструменты для ответа Лондону, например, беспилотный подводный аппарат "Посейдон", отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Новый премьер мелкобритании Бернэм заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача - продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой. Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно. Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон" - написал Медведев в своих соцсетях.

Посейдон - беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Известно, что он способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 км в час и действовать на глубине свыше километра.