Лавров прибыл в постсоветскую страну

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Киргизию для участия в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии», — говорится в сообщении.

Во время саммита Лавров проведет ряд двусторонних встреч. Глава МИД России прибыл в Киргизию после визита на Филиппины, где принял участие в саммите стран АСЕАН.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым на полях мероприятия сообщил, что для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. По его словам, Вашингтон готов искать компромисс между сторонами.