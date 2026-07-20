Избран новый глава Якутска

Главой Якутска избран Дмитрий Садовников. Такое решение приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании в понедельник.

"По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов Якутской городской Думы, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25", - говорится в сообщении Думы.

Главы районов и городских округов по закону "О местном самоуправлении в Якутии" избираются из числа кандидатур, представленных главой республики. Айсен Николаев внес две кандидатуры: Дмитрия Садовникова (первого заместителя председателя правительства Республики Саха) и Владислава Созонова.

"Для меня это возвращение к истокам. Мой профессиональный путь начинался именно здесь, в Окружной администрации города Якутска, где я занимался вопросами молодежной политики. Затем эта работа продолжилась уже на республиканском уровне", - сказал Дмитрий Садовников.

Предыдущий мэр Евгений Григорьев досрочно подал в отставку 16 июля.

Дмитрию Садовникову 54 года, он уроженец Якутии. Окончил Якутский государственный университет по специальности "преподаватель истории" и Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по специальности "муниципальное управление". С 2003 года работал в городской администрации, занимаясь молодежной политикой, затем - проблемами городского хозяйства. В 2018 году Садовников возглавил министерство ЖКХ Якутии, с апреля 2021-го стал первым зампредом правительства республики. Курировал вопросы ЖКХ, энергетики, строительства, транспорта, а также гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.