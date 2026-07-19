Путину передали послание от Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала президенту России Владимиру Путину привет от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает ТАСС.

«Позвольте мне по [его] поручению с уважением передать теплый, товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел [КНДР] товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга — товарища президента [России Владимира] Путина», — заявила глава МИД КНДР.

В свою очередь Путин высказался об отношениях с Ким Чен Ыном. Он сообщил, что их с лидером КНДР связывает глубокое взаимопонимание.