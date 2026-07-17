Песков рассказал о графике Путина

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Подробности о графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционное еженедельное мероприятие», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тему совещания Путин обозначит сам. По его словам, в графике президента на 17 июля также запланированы несколько рабочих встреч.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин получает всю информацию о ходе специальной военной операции на Украине и принимает соответствующие решения.