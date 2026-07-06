Посла Швеции вызвали в МИД России

Посол Швеции вызвана в МИД России, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях со стороны шведских властей.

Напомним, в ночь на 2 июля некие беспилотники совершили атаку на российское посольство в Швеции. Один дрон сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской, а второй с имитацией бомбы рухнул рядом со зданиями.

В посольстве РФ тогда назвали это попыткой запугать дипмиссию, а посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя инцидент, сообщал, что в МИД Швеции передана нота протеста.

За последние два года было более 25 случаев, когда посольство РФ подвергалось атакам дронов в разных вариациях.