Медведев обратился с призывом к США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что любое государство на планете в состоянии самостоятельно разобраться со своими проблемами.

Президент США Дональд Трамп и чиновники его администрации в последние месяцы многократно заявляли о том, что Соединенные Штаты имеют право устанавливать свои порядки в любой точке земного шара, регулировать любые конфликты и кризисы.

В рамках этой политики Вашингтон провел операции против Венесуэлы, Ирана, ряда других стран. Кроме того, в Белом доме раскрыли, что не исключают расширение границ державы за счет Канады, Мексики, Гренландии.

«США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или «империя зла»? На мой взгляд, ни то ни другое», — отметил Медведев.

По его мнению, большинство стран на планете придерживается мнения о том, Соединенные Штаты не вправе принимать решения за других. Он добавил, что любое государство — и маленькое, и огромное — сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно.

Политик констатировал, что у США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю, им следует сначала разобраться с «бардаком в своём доме».