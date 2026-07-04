Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости. Об этом он упомянул в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает Кремль.

Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили Константиновку в ДНР. Также президенту показали видео с разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из перешедшей под контроль местности.

Путин заявил о неизбежности победы России

«Я вас поздравляю с этим успехом. У нас в народе как говорят: "везет тому, кто везет". Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — подчеркнул Путин.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов рассказал, что проходит завершающий этап освобождения Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.