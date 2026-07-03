Лавров встретится с кандидатом на пост генсека ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 июля проведёт в Москве переговоры с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Родригес-Биркетт занимает должность постоянного представителя Гайаны при Всемирной организации. Захарова отметила, что это не первый претендент, посещающий российскую столицу.

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Кандидаты приезжают для ознакомления со своей предвыборной программой и проведения встреч.

Подробности предстоящих переговоров не раскрываются. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки.