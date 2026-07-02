Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии. Соответствующий пост он оставил на своей странице в соцсети Х.

Политик прокомментировал решение финского правительства о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

«Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!», — написал он.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс посоветовал России ответ на размещение ядерного оружия в Финляндии.