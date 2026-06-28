Россия перестанет ориентироваться на дипломатические заверения властей Армении и начнет оценивать их политический курс исключительно по конкретным действиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя текущую внутриполитическую ситуацию в Ереване.

«Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам», — подчеркнул Дмитрий Медведев в комментарии, распространенном пресс-службой «Единой России».

Зампред Совбеза резко раскритиковал методы работы правящей команды Никола Пашиняна, назвав преследование оппозиционных политиков «правовым беспределом». Особое внимание Медведев уделил ситуации вокруг Гагика Царукяна и партии «Процветающая Армения», охарактеризовав попытки лишить оппозиционеров неприкосновенности и активов как «визитную карточку» действующей власти. Несмотря на риторику представителей «Гражданского договора» о необходимости сохранения партнерства с Москвой, российская сторона рассчитывает на реальный диалог с учетом мнения избирателей, выступающих за укрепление связей с Россией.

Напомним, что напряженная обстановка в Армении сложилась на фоне недавних парламентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК республики от 14 июня, правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, обеспечив себе право самостоятельно формировать правительство. При этом партия «Процветающая Армения» провалилась на голосовании 7 июня, не сумев преодолеть четырехпроцентный барьер для прохождения в новый созыв парламента.