Песков назвал Иванова членом команды Путина

Известие о кончине бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова стало очень печальной новостью для всей администрации президента и особенно для главы государства Владимира Путина.

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Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина", - подчеркнул он.

Песков отметил, что на любой своей должности Иванов был членом команды президента и высочайшим профессионалом своего дела.

"Эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения наших служащих", - сказал представитель Кремля.

По его словам, вклад Сергея Иванова в развитие российской государственности сложно переоценить.

О кончине Иванова стало известно сегодня, он ушел из жизни на 74-м году жизни. В разное время он был министром обороны, первым вице-премьером правительства, руководителем администрации президента.