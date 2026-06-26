Матвиенко прокомментировала смерть Сергея Иванова

Официальный сайт Совета Федерации опубликовал заявление председателя ведомства Валентины Матвиенко, посвященное кончине бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, ушедшего из жизни 26 июня на 74-м году жизни.

Глава СФ отметила, что покойный политик прошел достойный жизненный путь и оставил заметный след в истории России, будучи безгранично преданным своей стране.

Матвиенко охарактеризовала Иванова как настоящего патриота, надежного товарища и друга, подчеркнув, что его богатый управленческий и политический опыт, а также выдающиеся личные качества оставались востребованными до последних дней и помогали решать самые сложные государственные задачи.

Особо председатель Совфеда выделила вклад Иванова в обеспечение безопасности, укрепление суверенитета и защиту национальных интересов России, назвав его талантливым руководителем, посвятившим себя без остатка служению Отечеству.

Матвиенко также напомнила, что коллеги ценили Иванова за мудрость, твердость убеждений, отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Завершая обращение, она выразила искренние соболезнования родным и близким покойного.

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