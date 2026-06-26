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Матвиенко прокомментировала смерть Сергея Иванова

Московский Комсомолец

Официальный сайт Совета Федерации опубликовал заявление председателя ведомства Валентины Матвиенко, посвященное кончине бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, ушедшего из жизни 26 июня на 74-м году жизни.

Матвиенко прокомментировала смерть Сергея Иванова
© РИА Новости

Глава СФ отметила, что покойный политик прошел достойный жизненный путь и оставил заметный след в истории России, будучи безгранично преданным своей стране.

Матвиенко охарактеризовала Иванова как настоящего патриота, надежного товарища и друга, подчеркнув, что его богатый управленческий и политический опыт, а также выдающиеся личные качества оставались востребованными до последних дней и помогали решать самые сложные государственные задачи.

Особо председатель Совфеда выделила вклад Иванова в обеспечение безопасности, укрепление суверенитета и защиту национальных интересов России, назвав его талантливым руководителем, посвятившим себя без остатка служению Отечеству.

Матвиенко также напомнила, что коллеги ценили Иванова за мудрость, твердость убеждений, отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Завершая обращение, она выразила искренние соболезнования родным и близким покойного.

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