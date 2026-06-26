Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны, экс-спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Об этом сообщает «Единая Лига ВТБ», почетным президентом которой являлся экс-министр.

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Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причина его смерти в публикации не уточняется.

Лига принесла глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Сергея Иванова. Отмечается, что он внес ключевой вклад в развитие российского баскетбола.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского госуниверситета и военную кафедру при нем, высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР.

Иванов начал служить в КГБ с 1975 года, а с 1991 по 1998 год работал в Службе внешней разведки РФ. Позднее стал замдиректора ФСБ России, секретарем Совбеза РФ, а с 2001 по 2007 год возглавлял Минобороны. С 2011 по 2016 год Иванов был руководителем администрации президента, а с 2016 по 2026 год — спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.