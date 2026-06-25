Песков дал совет россиянам с iPhone

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет россиянам, использующим iPhone, после того, как из магазина приложений App Store пропали сервисы компании VK. Его слова передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервисов, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что удаление сервисов VK из App Store ставит вопрос о надежности Apple. Он также добавил, что российская сторона инициирует контакт с американской корпорацией, прежде чем реагировать на исчезновение приложений российской компании.

Приложения "Дзен", VK Video и VK Music пропали из App Store

Приложения VK пропали из App Store утром в четверг, 25 июня. Вначале из магазина приложений исчезли «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru», а позднее — главное приложение VK. В пресс-службе компании подчеркнули, что Apple удалила эти сервисы без предупреждения и в одностороннем порядке.