В Кремле заявили о девальвации ООН

Организации во главе с ООН и Совбезом ООН девальвируются, как и вся система международных отношений.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает существенные изменения. Но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируются международные организации во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем", - сказал Песков.

Также он отметил, что девальвируются международные экономические устои и основная резервная валюта.