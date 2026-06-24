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Названы представляющие угрозу для России страны

Lenta.ru

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал две страны, представляющие угрозу для России. По его мнению, таковыми являются Финляндия и Швеция. Об этом пишет «Царьград».

Названы страны, представляющие угрозу для России
© РИА Новости

Безпалько объяснил, что Хельсинки и Стокгольм вошли в состав НАТО, а потому через них Вашингтон может оказывать давление на Москву. По его словам, особый интерес для США представляет северо-западное направление России.

«У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику — хотят взять под контроль Северный морской путь», — указал политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он заявил, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении блока на восток. Украину, по словам дипломата, рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.