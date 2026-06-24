Названы страны, представляющие угрозу для России

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал две страны, представляющие угрозу для России. По его мнению, таковыми являются Финляндия и Швеция. Об этом пишет «Царьград».

Безпалько объяснил, что Хельсинки и Стокгольм вошли в состав НАТО, а потому через них Вашингтон может оказывать давление на Москву. По его словам, особый интерес для США представляет северо-западное направление России.

«У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику — хотят взять под контроль Северный морской путь», — указал политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он заявил, что вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении блока на восток. Украину, по словам дипломата, рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.