В Эстонии испугались «ловушки Путина»

Назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от Европейского союза (ЕС), чью кандидатуру прежде предлагал президент РФ Владимир Путин, является «опасной ловушкой». Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Die Zeit.

«Путину важны не имена. Речь идет о том, чтобы поставить Европу на посредническую позицию, в нейтральное отношение. Это опасная ловушка», — ответил он на вопрос, заинтересован ли Путин в переговорах с ЕС.

Министр также отметил, что Эстония настроена критически относительно идеи главы Евросовета Антониу Кошты о создании переговорного канала с Россией. По его словам, у него «не было на это мандата», а время для диалога сейчас «неподходящее».

Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль напомнил полную версию слов Путина о переговорщике от Европы.