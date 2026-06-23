ЛДПР утвердила программу партии на выборы в Госдуму

Предвыборный, 38-й по счету съезд ЛДПР утвердил программу партии на выборы в Госдуму девятого созыва. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Документ носит название "100 дней преобразования России" и предусматривает масштабные изменения в социальной и экономической сферах, а также меры по поддержке граждан. Среди ключевых инициатив - повышение пенсий до уровня двух МРОТ и ежегодная индексация пенсий, пособий и зарплат бюджетников не менее чем на 20%.

Также программа включает предложения по введению "народной ипотеки" под 3%, отмене НДФЛ для граждан с доходами до 50 тыс. рублей, а также повышению студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, в документе содержатся меры по поддержке семей с детьми, развитию жилищного строительства и стимулированию экономического роста.