В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером

Владимир Зеленский также как глава нацисткой Германии Адольф Гитлер пытается наносить удары по Крыму и другим регионам России. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По словам парламентария, главной целью для Зеленского является «запугивание населения» России.

«Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику», - пояснил Ивлев.

При этом он уверен, что удары по российским регионам не останутся безответными, а «Зеленскому и его покровителям на Западе стоит одуматься».

Напомним, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины атаковали Керченскую паромную переправу, в результате удара по парому «Панагия» погиб человек. Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в результате атаки на Керченский полуостров четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения.

Из соображений общественной безопасности крымские власти решили ограничить детский отдых на полуострове. С 22 июня до 1 сентября 2026 года в регионе официально приостановлены бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей в лагерях, включая «Артек».