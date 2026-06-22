$73.4484.17

Мать Собчак ответила на слухи об уходе из Совфеда

Lenta.ru

Сенатор от Тувы, мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова назвала «заказухой» сообщения об ее уходе из Совета Федерации. Так на появившейся о ней слухи вдова первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака ответила в интервью Telegram-каналу Daily Storm.

Мать Собчак ответила на слухи об уходе из Совфеда
© РИА Новости

Ранее стало известно, что глава Тувы Владислав Ховалыг не намерен продлевать полномочия Нарусовой в случае своего переизбрания на новый срок. Сенатор, в свою очередь, заявляла, что ей ничего неизвестно о вероятных действиях Ховалыга.

По словам Нарусовой, она сохраняет рабочие отношения с главой Тувы. Информацию об их якобы конфликте распространяют враги, которых, как отметила сенатор, у нее много.

"Никаких конфликтов с главой Тувы нет. Несмотря на [то, что есть] много желающих, которые бы хотели, чтобы мы конфликтовали. Так что не верьте слухам! Это все заказуха". Людмила Нарусова, сенатор

Впервые в парламент Нарусова попала в 1995 году. Тогда ее избрали в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга — в то время городом руководил ее супруг Анатолий Собчак. Спустя семь лет она получила пост сенатора от парламента Тувы.

За время работы в Совфеде Нарусова снискала славу «возмутителя спокойствия». В частности, она была одним из трех членов Совета Федерации, которые воздержались при голосовании по закону о поправках к Конституции. Помимо этого, сенатор выступала против закона об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации и против закона о создании единого реестра воинского учета и о призыве с помощью электронных повесток.

Осенью 2023 года Нарусовой вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Тогда ее коллеги по Совфеду сочли возмутительным, что сенатор выезжала в Испанию.