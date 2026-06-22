Посол РФ предупредил о риске инцидентов с НАТО у границ

Вероятность непреднамерённых инцидентов на фоне действий НАТО у российских границ стремительно растёт. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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По словам дипломата, военная активность стран альянса на восточном направлении усиливается, а масштабные учения проходят практически без перерывов. Такая динамика, отметил он, становится следствием конфронтационного курса, который, по его оценке, доминирует в западной политике.

Нечаев напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил целью правительства создание сильнейшей конвенциональной армии Европы. Для этого в Германии изменили бюджетные правила и сняли ограничения на государственные заимствования, направленные на перевооружение.

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Посол указал, что оборонная промышленность ФРГ активно расширяет производство и привлекает гражданские отрасли. По его словам, в Берлине рассматривают милитаризацию как инструмент поддержки экономики и способ сдерживания России. Он также отметил, что в политических кругах обсуждают ускоренную интеграцию украинского оборонного сектора в европейский ВПК и использование опыта украинских военных.

Кроме того, Нечаев заявил, что в Германии обсуждают подготовку к возможному конфликту с Россией в конце текущего десятилетия.

Ранее глава люфтваффе Хольгер Нойманн в интервью британским СМИ назвал объекты на территории России, которые рассматриваются как первоочередные цели в случае начала боевых действий.