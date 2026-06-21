Разжигание милитаристских настроений, провалы в энергетической политике и другие неудачи станут политическим наследием премьера Великобритании Кира Стармера.

Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (лица, занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей — прим. «Ленты.ру»), преступления мигрантов и отказ признавать любые из этих ошибок», — высказался он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на статью The Telegraph, в которой говорилось, что Стармер приготовился к уходу в отставку. В материале отмечалось, что политик назовет дату своего ухода с поста премьер-министра уже в понедельник, 22 июня.

Ранее глава РФПИ заявил, что британский премьер намерен уйти в отставку самым последним, как настоящий капитан. По его словам, останется только Стармер, «страдающая Британия и ее светлое будущее» без политика.