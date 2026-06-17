Президент России Владимир Путин произнес тост во время торжественного приема в честь участников саммита Россия — АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Саммит проходит в Казани — он посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. В своей речи Путин подчеркнул важность развития партнерских связей и взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также заявил, что Россия и члены АСЕАН вместе выступают за формирование справедливой системы мироустройства.

«Хочу пожелать всем нам успехов в такой созидательной работе и предлагаю тост: за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнёрства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита! Спасибо большое», — заявил он.

В АСЕАН входят 11 стран — Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Ранее Путин заявил, что у России и стран АСЕАН общие нравственные ценности.