Ушаков анонсировал международные переговоры Путина

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Казани 17 июня.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба была удовлетворена и наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в восемь часов вечера», — сказал представитель Кремля журналистам.

17-18 июня Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани. Ушаков отметил, что в рамках форума российский лидер проведет серию двухсторонних встреч.