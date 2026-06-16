Зеленского ждут в Москве

Если Владимир Зеленский готов серьезно и ответственно говорить об урегулировании украинского конфликта, то всегда может приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что контактов между Россией и Украиной сейчас нет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину провести встречи. В качестве места он предложил США.

Зеленский ответил на приглашение Путина в Москву

Также представитель Кремля высказался о сроках визита в Россию спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, визит планируется, но точных дат нет, потому что США заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном.