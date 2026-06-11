Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными участниками Совета безопасности РФ вынес на обсуждение меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную Думу.

«Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу», - сказал глава государства.

С докладом выступил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В мероприятии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ и зампредседателя Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, помощник главы государства Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и директор СВР Сергей Нарышкин.

Напомним, что глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с представителями политических партий заявила, что голосование на выборах в Госдуму, скорее всего, будет длиться три дня. Окончательное решение о назначении даты выборов должно быть принято до 21 июня.

Ранее Путин констатировал рост террористических угроз и заявил, что киевский режим и его покровители прибегли к открытым террористическим методам, пытаясь сорвать голосование в Донбассе и Новороссии. Президент призвал обеспечить безопасность всех участников голосования в России в сентябре 2026 года.

</p>