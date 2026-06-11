Песков раскрыл планы Путина на День России

В День России, 12 июня, у президента Владимира Путина запланированы традиционные праздничные мероприятия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, у главы государства будет рабочий день, как обычно.

Песков уточнил, что накануне праздника, в четверг 11 июня, Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тематика совещания не раскрывается.

Традиционно в День России президент вручает государственные премии, участвует в церемонии поднятия флага и встречается с гражданами. Однако конкретная программа 12 июня пока не обнародована.

Пресс-секретарь не стал вдаваться в подробности, но подтвердил, что график главы государства остаётся насыщенным. Ранее в Кремле отмечали, что праздничные мероприятия будут соответствовать протоколу и статусу национального торжества.