Сенатор Алексей Пушков: Трамп увяз в иранских проблемах

Война длится уже более 100 дней, но США ни на йоту не приблизились к тем целям, которые они ставили перед собой, пишет в своих соцсетях сенатор Алексей Пушков.

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А это смена режима в Иране, полный отказ от ядерной и ракетной программ и от новейших баллистических ракет, отказ Ирана от поддержки антиизраильских сил в регионе.

Трампу, как считает Пушков, не удается даже разрешить ключевую проблему, возникшую из-за его войны против Ирана: вынудить Тегеран разблокировать Ормузский пролив и вернуть ситуацию к довоенному статус-кво. Теперь об этом он может только мечтать.

По мнению председателя Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, США сегодня находятся еще дальше от этих целей, чем перед войной. Иран же переходит к новому этапу войны с обновленным потенциалом решимости противостоять США. И речь не только об отказе передать американцам свой высокообогащенный уран, не только об иранском контроле над Ормузским проливом. На днях глава КСИР заявил, что Иран создает "ось сопротивления", которую Тегеран называет "поясом безопасности" и которая будет идти от Ормузского пролива до Баб-эль-Мандебского пролива, от Хезболлы в Ливане до хуситов в Йемене. Это станет дополнительной проблемой для США и Израиля, поскольку придаст новые силы проиранским силам в регионе.

Все это может привести к тому, что Дональд Трамп рискует подойти к ноябрьским выборам в конгресс как раз в разгар назревающего глобального топливно-энергетического кризиса, пик которого, по всей вероятности, придется на осень. Это может стать фатальным для республиканской партии на ноябрьских выборах: кризис так или иначе коснется и США и скажется на настроениях избирателей.