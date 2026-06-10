Киевский режим наносит удары по истории, но ее нельзя победить. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

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Комментируя атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя», Песков отметил, что удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы.

Ранее стало известно, что в Севастополе из-за беспилотного удара ВСУ практически уничтожена знаменитая панорама обороны города кисти Франца Рубо. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту культурного наследия — одному из главных символов города-героя.

Между тем председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев заявил, что над этой панорамой обязательно проведут реставрацию.