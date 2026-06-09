Европейский союз рискует окончательно подорвать свое будущее, пытаясь вести агрессивную торговую политику против ведущих мировых держав. По мнению сенатора Российской Федерации Алексея Пушкова, нынешнее руководство объединения страдает от ложного ощущения прочности своих позиций, основываясь на достижениях прошлых десятилетий.

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«Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит — и свое будущее. Резервы ее силы и потенциал конфликтности с ведущими странами мира далеко не бесконечны», — отметил политик в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, политики, стоящие сегодня во главе Евросоюза, не способны осознать, что они лишь растрачивают фундамент, заложенный их предшественниками.

«Нынешним бледным преемникам тех политиков прошлого все кажется, что они могут бесконечно пользоваться их наследием, постоянно разрушая его. Запускать в Европу десятки миллионов мигрантов, принуждать ее к так называемому "разнообразию", навязывая людям трансгендерную идеологию, манипулировать результатами выборов, тратить бешеные средства на Украину, вводить бесконечные санкции против главных торговых партнеров», — подчеркнул Алексей Пушков.

Как резюмировал сенатор, время, когда авторитет европейских лидеров был незыблемым, ушло в прошлое.

«Наследие Шарля де Голля и Вилли Брандта, Миттерана... постепенно истончается и приходит в негодность», — заключил он.

Ранее спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подтвердил, что Евросоюз продолжит вводить односторонние ограничительные меры против китайских компаний и финансовых структур. Причиной такого давления Брюссель называет нежелание Пекина присоединяться к антироссийским санкциям.