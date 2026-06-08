Захарова раскритиковала выборы в Армении

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления и «грубого попрание демократических принципов». Об этом заявила в своем комментарии на сайте МИД России официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам российского дипломата, вся избирательная кампания и сам процесс голосования велись в Армении «в обстановке жестких репрессий», а также вмешательства со стороны Запада.

«Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов», — отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России обратил внимание на то, что «гонениям» подвергались именно те политические силы в Армении, которые выступают за упрочение союза с Россией и отказ от «тупикового курса на вхождение в Евросоюз».

В Кремле отреагировали на выборы в Армении

При этом, по словам Захаровой, правящая партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть и, по сравнению с предыдущим электоральным циклом, ее поддержка заметно снизилась.

По данным ЦИК Армении, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 49,81 процента голосов, что обеспечит ей 61 мандат в новом парламенте. На втором месте оказался альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 28 мандатами. Замкнул тройку лидеров блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, получивший 11 мандатов.