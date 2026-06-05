Путин обвинил Европу в хаосе

Власти европейских стран провоцируют хаос на международной арене. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны», — сказал российский лидер.

По словам Путина, нынешний курс европейских стран отличается недальновидностью и сопровождается агрессивной риторикой. Как считает президент, такая политика может привести к ослаблению позиций Европы в мировой экономике.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.