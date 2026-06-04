Путин обратился с просьбой к Армении

У России одна просьба к Армении — провести как можно скорее референдум по Евросоюзу. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы просили бы армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они хотят двигаться», — рассказал президент.

Он отметил, что Россия сохранит нормальные отношения с республикой, вне зависимости от выбранного ею пути.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Российская Федерация готова предоставить переговорную площадку для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном.