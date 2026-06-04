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Путин обратился с просьбой к Армении

Lenta.ru

У России одна просьба к Армении — провести как можно скорее референдум по Евросоюзу. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин обратился с просьбой к Армении
© РИА Новости
«Мы просили бы армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они хотят двигаться», — рассказал президент.

Он отметил, что Россия сохранит нормальные отношения с республикой, вне зависимости от выбранного ею пути.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Российская Федерация готова предоставить переговорную площадку для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном.