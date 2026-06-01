В России назвали цель удара по Одессе

Одесский порт — военный объект, поэтому это абсолютно законная цель Вооруженных сил России (ВС РФ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о цели удара Российской армии по Одессе депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что через этот украинский город Киев и его западные партнеры постоянно завозят оружие. Он напомнил, что Россия отказалась от зерновой сделки именно по той причине, что под видом зерна в Одесский порт завозили вооружение.

Также депутат рассказал, что российские войска уже наносили удары по критической портовой инфраструктуре, однако причалы либо оставались целыми, либо были повреждены частично.

«Но все фронты, где лежат грузы, довольно быстро восстанавливаются в портах. Они заливаются бетоном, арматурой, и можно по новой их использовать. Причалы же — это капитальное сооружение. Когда они разрушены, швартоваться не к чему, и это трудно сделать. Я думаю, что беспилотники разрушают именно причальную инфраструктуру. После чего крайне затруднено будет использование этих портов в военных целях: как в переброске живой силы, так и в поставках вооружения и всего остального», — отметил Колесник.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») сообщил, что ВС РФ атаковали Одессу, в том числе порт и другие объекты инфраструктуры.

Отмечается, что ударные беспилотники заходили с моря. Другие подробности в данный момент не приводятся.