Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима.

Так он ответил на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Россию в инциденте с дроном на территории Румынии и сказала, что Москва «перешла ещё одну красную линию».

«Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Всё остальное — производное», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что поддержка Европы добавляет Киеву упёртости.

Президент России Владимир Путин сказал, что фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки БПЛА.