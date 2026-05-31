Ушаков рассказал о проблемах США из-за Киева

Майк Габриелян

Поведение Киева мешает США использовать «понимания», достигнутые в Анкоридже, для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают «Вести». 

Ушаков отметил, что многие наблюдатели и эксперты употребляют слово «договоренности», когда говорят о результатах саммита в Анкоридже. Но точнее говорить — «понимания».

 

«Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева», — сказал Ушаков.

 

Он добавил, что киевский режим опирается на безудержную поддержку ЕС, и это «придает украинской позиции больше упертости».

 

