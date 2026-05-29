Медведев прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с дроном в Румынии, заявил, что надо разобраться, чей он. Политик считает, что всем странам Евросоюза следует заткнуться на эту тему, так как они являются прямыми участниками войны с Россией.

По поводу попадания «некоего беспилотника в румынский жилой дом» «разорались евроимпотенты».

«Конечно, надо разобраться, чей он», - написал политик в канале на платформе "Макс".

По словам Медведева, в любом случае «всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему».

«Европейские государства - прямые участники войны с РФ, - подчеркнул зампред СБ России. - И с этим уже никто не спорит». «Они воюют руками бандеровцев, - продолжил экс-президент России. - Но какая нам разница».

Ранее в пятницу минобороны Румынии заявило: БПЛА попал в крышу дома в Галаце, в результате пострадали два человека. Власти страны успели обвинить Россию в инциденте, но никаких доказательств не привели.